Молодые мелколистные липы высадили у Гостиного Двора в Петербурге

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Высадку 34 мелколистных лип произведи у Гостиного Двора в Санкт-Петербурге в четверг, 29 мая.

Причем работы по озеленению территории начались заранее. В настоящий момент на участке завершают посадку растений. Разрешение на работы специалистам садово-паркового предприятия «Центральное» выдали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также в комитете имущественных отношений.

Как рассказала зампредседателя комитета по благоустройству Оксана Гусева, один раз у Гостиного Двора уже высаживали деревья, однако тогда растения не прижились. Перед посадкой были проведены сложные работы по удалению старого грунта и закладке удобрений, отмечают «Невские новости».

Она также пояснила, что для посадки была выбрана липа, потому что этот вид дерева является устойчивым к жизни в городской среде.

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