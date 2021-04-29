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Молодые мелколистные липы высадили у Гостиного Двора в Петербурге
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Молодые мелколистные липы высадили у Гостиного Двора в Петербурге

Елена Фролова

Общество

Высадку 34 мелколистных лип произведи у Гостиного Двора в Санкт-Петербурге в четверг, 29 мая.

Причем работы по озеленению территории начались заранее. В настоящий момент на участке завершают посадку растений. Разрешение на работы специалистам садово-паркового предприятия «Центральное» выдали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также в комитете имущественных отношений.

Как рассказала зампредседателя комитета по благоустройству Оксана Гусева, один раз у Гостиного Двора уже высаживали деревья, однако тогда растения не прижились. Перед посадкой были проведены сложные работы по удалению старого грунта и закладке удобрений, отмечают «Невские новости».

Она также пояснила, что для посадки была выбрана липа, потому что этот вид дерева является устойчивым к жизни в городской среде.

Читайте также: Почти семь тысяч деревьев высадят в парках Москвы в рамках проекта «Наше дерево»

Гостиный ДворСанкт-Петербургпосадка новых деревьев
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