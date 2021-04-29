Роспотребнадзор рассказал о правилах гигиены, которые важно соблюдать на кухне

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поддержанию гигиены на кухне. Проводить влажную уборку в помещении необходимо не реже раза в неделю.

Отмечается, что кухонные полотенца необходимо менять каждый день, а вентили кранов мыть после каждой готовки. Для мытья раковины и корнеплодов специалисты советуют использовать разные губки. Тереть посуду и столовые приборы металлическими щетками не стоит, поскольку металлические частицы могут попасть в пищу.

Сообщается, что для каждого вида продуктов в доме должны быть отдельные ножи и доски, потому что после обработки сырого мяса и рыбы на поверхностях могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

Особое внимание специалисты уделили отходам. По их словам, россиянам стоит начать приучать себя сортировать мусор и хранить пластик, бумагу, стекло и пищевые отходы отдельно друг от друга. Мусорное ведро нужно мыть после каждой смены пакета, сообщает Newinform.

Ранее эксперты рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.

Читайте также: Врачи рассказали, кому нужно отказаться от хлеба