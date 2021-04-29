Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспотребнадзор рассказал о правилах гигиены, которые важно соблюдать на кухне
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 

Роспотребнадзор рассказал о правилах гигиены, которые важно соблюдать на кухне

Евгения Владимирова

Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поддержанию гигиены на кухне. Проводить влажную уборку в помещении необходимо не реже раза в неделю.

Отмечается, что кухонные полотенца необходимо менять каждый день, а вентили кранов мыть после каждой готовки. Для мытья раковины и корнеплодов специалисты советуют использовать разные губки. Тереть посуду и столовые приборы металлическими щетками не стоит, поскольку металлические частицы могут попасть в пищу.

Сообщается, что для каждого вида продуктов в доме должны быть отдельные ножи и доски, потому что после обработки сырого мяса и рыбы на поверхностях могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

Особое внимание специалисты уделили отходам. По их словам, россиянам стоит начать приучать себя сортировать мусор и хранить пластик, бумагу, стекло и пищевые отходы отдельно друг от друга. Мусорное ведро нужно мыть после каждой смены пакета, сообщает Newinform.

Ранее эксперты рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.

Читайте также: Врачи рассказали, кому нужно отказаться от хлеба

Роспотребнадзоррекомендации Роспотребнадзорасоветы Роспотребнадзора
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Все мнения
О проекте