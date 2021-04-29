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Предприниматель чуть не лишился 250 тысяч долларов за «решение вопроса» с правом собственности
Фото: moscow-live

Предприниматель чуть не лишился 250 тысяч долларов за «решение вопроса» с правом собственности

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере, в Красногорске. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, задержанные предлагали предпринимателю из Подмосковья помощь в регистрации права собственности нежилого помещения. За свои услуги они просили 250 тысяч долларов США. Однако мужчину подобные условия сделки насторожили. Он обратился в полицию. Позже в результате спецоперации злоумышленники были задержаны.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при передаче муляжа в виде указанной суммы денег оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подозреваемые были задержаны, — рассказала Петрова.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

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город КрасногорскмошенничествоМВД
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