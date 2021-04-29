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Галерея И. Глазунова пригласила нарисовать «Цветущий май»
Фото: Анна Быкова

Галерея И. Глазунова пригласила нарисовать «Цветущий май»

Ольга Маркова

Культура

Галерея Ильи Глазунова приглашает взрослых и детей 1 мая принять участие в мастер-классе «Цветущий май».

Участникам мероприятия предстоит создать весенний пейзаж с цветущими садами. Поможет воплотить замысел профессиональный художник, которые раскроет некоторые свои секреты и покажет несколько приемов, использующихся в работе с водными красками, с помощью которых можно передать бурное цветение яблоневого сада.

Гости галереи научатся использовать несколько приемов, узнают о создании пейзажа и проникнутся весенним настроением.

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