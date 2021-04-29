Анна Попова посоветовала россиянам провести майские праздники в кругу семьи

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россиянам лучше отметить предстоящие майские праздники на свежем воздухе в кругу семьи. Проводить массовых мероприятий не нужно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита на стройплощадку инфекционной больницы в Ростовской области.

Руководитель ведомства напомнила, что в нынешней эпидситуации необходимо продолжать носить защитные маски и соблюдать правила профилактики.

— Важно, чтобы праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, через 10–14 дней мы увидим дальнейшее снижение (заболеваемости — прим. «ВМ») и не увидим роста, —цитирует Анну Попову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России за сутки коронавирус выявили у 9284 человек.

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