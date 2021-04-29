Прошедшим вакцинацию от COVID-19 москвичам могут предоставить скидку в общепите

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Скидку в размере десяти процентов могут ввести в столичных кафе и ресторанах для посетителей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

По его словам, в настоящее время рестораторы рассматривают данную возможность. Также обсуждается вопрос о том, каким образом посетитель сможет доказать, что сделал прививку от коронавируса, и, соответственно, имеет право на скидку.

Бухаров отметил, что эта инициатива нашла поддержку у руководства Московской торгово-промышленной палаты. Президент организации Владимир Платонов подчеркнул, что подобные стимулы пройти вакцинацию могут найти и другие предприниматели, сообщает Интерфакс.

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