Роспотребнадзор предполагает возможное осложнение ситуации с коронавирусом к осени
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может осложниться к осени. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
По ее словам, COVID-19 становится все больше похож на сезонное заболевание.
— И поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации, — цитирует руководителя федеральной службы агентство РИА Новости.
Она добавила, что избежать распространения инфекции поможет соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее «ВМ» писала, что прошедшим вакцинацию от COVID-19 москвичам могут предоставить скидку в местах общественного питания.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Анна Попова посоветовала россиянам провести майские праздники в кругу семьи