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Роспотребнадзор предполагает возможное осложнение ситуации с коронавирусом к осени
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Роспотребнадзор предполагает возможное осложнение ситуации с коронавирусом к осени

Полина Долганова

Общество

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может осложниться к осени. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

По ее словам, COVID-19 становится все больше похож на сезонное заболевание.

— И поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации, — цитирует руководителя федеральной службы агентство РИА Новости.

Она добавила, что избежать распространения инфекции поможет соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее «ВМ» писала, что прошедшим вакцинацию от COVID-19 москвичам могут предоставить скидку в местах общественного питания.

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