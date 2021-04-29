Легковушка загорелась на МКАД в южной части Москвы
Россия, Москва, МКАД, 23-й километр, вл6 Карта всех событий
Отечественная «Ока» загорелась на юге столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел на 23-м километре МКАД, владение 6. По предварительным данным источника, пострадавших от возгорания машины нет.
Из-за возгорания движение по МКАД ограничено.
Ранее «ВМ» сообщала, что цех на площади 40 квадратных метров загорелся в Подмосковье.
Читайте также: Пенсионерка лишилась драгоценностей на 400 тысяч рублей после свидания