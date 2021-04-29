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Число пострадавших в перестрелке граждан Киргизии возросло до 46
Фото: Telegram / РИА Новости

Число пострадавших в перестрелке граждан Киргизии возросло до 46

Полина Долганова

В мире

Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 46. Один человек погиб. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава Таджикистана.

Отмечается, что на 22:30 по местному времени (19:30 по московскому — прим. «ВМ») количество пострадавших составляет 46 человек. Один из них в настоящий момент проходит амбулаторное лечение, еще один погиб, 44 человека получили огнестрельное ранение.

Все пострадавшие доставлены в медучреждения Баткенской области, сообщает РИА Новости.

Ранее «ВМ» писала о вооруженном конфликте на границе Таджикистана и Киргизии. Перестрелка началась в четверг, 29 апреля. В происшествии участвовали 150 мирных жителей.

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перестрелкиТаджикистанКиргизия
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