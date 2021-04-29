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«Хамы!»: Кудрявцева и Гузеева осудили шумных пассажиров общественного транспорта
Фото: instagram/leratv

«Хамы!»: Кудрявцева и Гузеева осудили шумных пассажиров общественного транспорта

Юлия Павлушова

Звезды

Российская телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций во время поездки в поезде. В своем Instagram светская львица посетовала на шумного попутчика.

— Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону. Ну выйди в тамбур, напиши СМС, — возмутилась звезда.

Также Лера Кудрявцева поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к подобным ситуациям. Комментаторы поддержали теледиву, отметив, что сами регулярно сталкиваются с такими пассажирами.

Поучаствовала в «опросе» и актриса Лариса Гузеева. Артистка солидарна с коллегой.

— Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых, — отметилась Лариса Гузеева в комментариях.

Ранее Лера Кудрявцева объяснила, почему отсутствовала на похоронах своего коллеги по программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александра Колтового.

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