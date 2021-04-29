Три человека погибли и 84 пострадали в перестрелке на границе с Таджикистаном

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Число граждан Киргизии, пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, выросло. Оно составило 84 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Таджикистана.

Уточняется, что число жертв конфликта увеличилось до трех человек. Среди них девочка 2008 года рождения. Она скончалась по дороге в больницу.

По последним данным, перестрелка на киргизско-таджикской границе прекращена. Силовые ведомства принимают все меры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации обстановки, сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Ранее «ВМ» писала о вооруженном конфликте на границе Таджикистана и Киргизии. Перестрелка началась в четверг, 29 апреля. В инциденте участвовали 150 мирных жителей.

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