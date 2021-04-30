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Технология компьютерного зрения сокращает на треть время диагности COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Технология компьютерного зрения сокращает на треть время диагности COVID-19

Илья Ашуров

Город

Технология, разработанная на основе искусственного интеллекта, помогает быстрее и эффективнее анализировать данные КТ-снимков при диагностике COVID-19.

Речь идет о так называемом компьютерном зрении. Эта технология учитывает данные рентгенографии более тысячи аппаратов лучевой диагностики и помогает врачам принимать решение при работе со снимком конкретного пациента. Данная технология основана на работе нейросетей, впервые ее начали применять в столичных медучреждениях в апреле 2020 года для ускорения диагностики коронавирусной пневмонии на КТ-снимках.

Отмечается, что компьютерное зрение сокращает процесс описания снимков на 30 процентов. Так, в случае экстренной ситуации лечащий врач может получить протокол рентгена уже через пять минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в медицину расширят в Москве. Сервисы компьютерного зрения будут разработаны для шести новых видов исследований. Речь идет о таких областях, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний. Кроме того, искусственный интеллект должен научиться выявлять по снимкам признаки рассеянного склероза и других отклонений.

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