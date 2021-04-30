Диетолог Стародубова рассказала, как приготовить полезный шашлык

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Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дала рекомендации по приготовлению полезного шашлыка.

Так, она рассказала, что лучше выбирать нежирные сорта мяса и птицы или приготовить рыбу, добавив к ней гарнир из запеченных овощей или зеленых яблок, а запивать шашлык лучше всего водой, исключив напитки с высоким содержанием сахара и алкоголь.

— Традиционно на Кавказе шашлык употребляют в пищу с большим количеством свежих и запеченных овощей и зелени. Они являются прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов. Если у вас нет медицинских противопоказаний к употреблению в пищу определенных продуктов питания и блюд, то мясо можете выбрать любое, — рассказала эксперт.

Также Стародубова добавила, что порция готового шашлыка должна быть не больше 100–150 граммов, чтобы не навредить здоровью.

— Важно помнить, что мясо и мясные полуфабрикаты относятся к скоропортящимся продуктам, которые нельзя хранить при комнатной температуре. При покупке готового шашлыка в магазине следует строго соблюдать условия и сроки хранения, указанные на упаковке продукта, — подчеркнула диетолог.

Стародубова не рекомендует каждый день готовить шашлык и не переедать. Однако, по ее словам, его можно заменить запеченной в фольге рыбой, овощами и мясом кролика или цыпленка, сообщает РИА Новости.

Ранее ресторатор назвал четыре вида закусок к шашлыку. Кроме того, в МЧС напомнили, где можно приготовить шашлык и не получить штраф.

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