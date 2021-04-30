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Диетолог Стародубова рассказала, как приготовить полезный шашлык
Фото: youtube.com/watch?v=flB5Dou0kmM

Диетолог Стародубова рассказала, как приготовить полезный шашлык

Анастасия Прохорова

Здоровье

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дала рекомендации по приготовлению полезного шашлыка.

Так, она рассказала, что лучше выбирать нежирные сорта мяса и птицы или приготовить рыбу, добавив к ней гарнир из запеченных овощей или зеленых яблок, а запивать шашлык лучше всего водой, исключив напитки с высоким содержанием сахара и алкоголь.

— Традиционно на Кавказе шашлык употребляют в пищу с большим количеством свежих и запеченных овощей и зелени. Они являются прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов. Если у вас нет медицинских противопоказаний к употреблению в пищу определенных продуктов питания и блюд, то мясо можете выбрать любое, — рассказала эксперт.

Также Стародубова добавила, что порция готового шашлыка должна быть не больше 100–150 граммов, чтобы не навредить здоровью.

— Важно помнить, что мясо и мясные полуфабрикаты относятся к скоропортящимся продуктам, которые нельзя хранить при комнатной температуре. При покупке готового шашлыка в магазине следует строго соблюдать условия и сроки хранения, указанные на упаковке продукта, — подчеркнула диетолог.

Стародубова не рекомендует каждый день готовить шашлык и не переедать. Однако, по ее словам, его можно заменить запеченной в фольге рыбой, овощами и мясом кролика или цыпленка, сообщает РИА Новости.

Ранее ресторатор назвал четыре вида закусок к шашлыку. Кроме того, в МЧС напомнили, где можно приготовить шашлык и не получить штраф.

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Шашлыкэксперт-диетологсоветы
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