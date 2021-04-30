Губернатор Подмосковья рассказал о пользе системы «Умная платежка»

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов

Благодаря сервису «Умная платежка» жители Московской области могут своевременно оплачивать счета и узнавать о тарифах на коммунальные услуги не выходя из дома. Причем платформа сделала проще жизнь не только пользователей, но и служб, контролирующих работу управляющих компаний. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Программа заработала в регионе в 2020 году. Она дает возможность горожанам оплачивать счета без комиссии, передавать показания счетчиков, узнавать о задолженностях и так далее. Кроме того, благодаря ее появлению стало проще контролировать работу управляющих компаний и защищать граждан от двойных квитанций.

— В первую очередь это связано с войной управляющих компаний. Дело в том, что нормальный человек совершенно справедливо считает, что все это зона ответственности власти, — подчеркнул Андрей Воробьев.

По его словам, Госжилинспекция контролирует управляющие компании. На сегодняшний день в области ведется активная борьба с недобросовестными коммунальщиками, чтобы они оказывали вовремя услуги, а жители не получали двойных платежей. Для этого работу сотрудников УК постоянно проверяют, а оплату переводят в онлайн-формат, отмечает телеканал 360.

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