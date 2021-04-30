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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на празднике в Израиле
Фото: Администрация президента РФ

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на празднике в Израиле

Анастасия Волоснова

Общество

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате обрушения на горе Мерон в Израиле. Соответствующую телеграмму, опубликованную на сайте Кремля, российский лидер направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Президент России передал слова поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

— В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля, — отметил Путин.

В пятницу, 30 апреля, в Израиле на горе Мерон произошло обрушение трибун, на которых находились участники религиозного праздника Лаг ба-Омер, за обрушением последовала давка. К настоящему времени известно о 38 жертвах происшествия. Также сообщается более чем о 50 пострадавших, 20 из них находятся в критическом состоянии.

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соболезнованияИзраильВладимир Путин
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