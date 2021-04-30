Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Страстная пятница — 2021: названы главные традиции этого дня
Фото: pixabay.com

Страстная пятница — 2021: названы главные традиции этого дня

Елена Фролова

Религия

Великая пятница Страстной недели наступила в этом году 30 апреля. В православии она носит название «Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа».

Это так называемая кульминация всей предпасхальной недели. Богослужения в этот день посвящены крестным страданиям Спасителя, его смерти, снятию с креста и другим библейским мотивам. В этот день православные придерживаются самого строгого поста. При этом в данную пятницу нельзя скорбеть.

Традиции и ритуалы

В этот день в храмах не проводят литургии. Это связано с исключительной важностью событий, которым посвящена Великая пятница. Так, в церквях три раза зачитывают повествование о муках Христа. Утреня, как правило, совершается еще с вечера Чистого четверга, а вечерня начинается в третьем часу по полудни. В это время выносят плащаницу с изображением Спасителя. Ее располагают на специальном столе в церкви, где она пробудет до окончания Пасхи, отмечает Nation News.

По вечерам в Великую пятницу хозяйки заготавливают опару для теста, чтобы выпекать куличи. Готовить их разрешается и в субботу. Яйца тоже можно красить в этот день, так как считается, что испеченные в пятницу куличи быстро засохнут, а яйца испортятся.

Ранее эксперт рассказал, как приготовить полезный кулич к Пасхе.

Читайте также: Эксперт рассказал, как приготовить полезный кулич к Пасхе

традицииПасхаСтрастная пятница
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте