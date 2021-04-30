Страстная пятница — 2021: названы главные традиции этого дня

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Великая пятница Страстной недели наступила в этом году 30 апреля. В православии она носит название «Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа».

Это так называемая кульминация всей предпасхальной недели. Богослужения в этот день посвящены крестным страданиям Спасителя, его смерти, снятию с креста и другим библейским мотивам. В этот день православные придерживаются самого строгого поста. При этом в данную пятницу нельзя скорбеть.

Традиции и ритуалы

В этот день в храмах не проводят литургии. Это связано с исключительной важностью событий, которым посвящена Великая пятница. Так, в церквях три раза зачитывают повествование о муках Христа. Утреня, как правило, совершается еще с вечера Чистого четверга, а вечерня начинается в третьем часу по полудни. В это время выносят плащаницу с изображением Спасителя. Ее располагают на специальном столе в церкви, где она пробудет до окончания Пасхи, отмечает Nation News.

По вечерам в Великую пятницу хозяйки заготавливают опару для теста, чтобы выпекать куличи. Готовить их разрешается и в субботу. Яйца тоже можно красить в этот день, так как считается, что испеченные в пятницу куличи быстро засохнут, а яйца испортятся.

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