Парк «Кузьминки-Люблино» откроет сезон велоэкскурсий

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Природная территория «Кузьминки-Люблино» располагает многочисленными заповедными уголками и интересными местами. Посетить их можно на велосипеде в сопровождении экскурсовода с 12 мая.

Познавательное путешествие по парку разработано специалистами Мосприроды. В ходе него участники проедут по парку, услышат историю усадьбы и рассказ о флоре и фауне зеленого уголка Москвы.

Велоэкскурсии будут проходить каждую среду летнего периода. Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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