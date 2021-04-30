Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Парк «Кузьминки-Люблино» откроет сезон велоэкскурсий
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Парк «Кузьминки-Люблино» откроет сезон велоэкскурсий

Ольга Маркова

Культура

Природная территория «Кузьминки-Люблино» располагает многочисленными заповедными уголками и интересными местами. Посетить их можно на велосипеде в сопровождении экскурсовода с 12 мая.

Познавательное путешествие по парку разработано специалистами Мосприроды. В ходе него участники проедут по парку, услышат историю усадьбы и рассказ о флоре и фауне зеленого уголка Москвы.

Велоэкскурсии будут проходить каждую среду летнего периода. Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

Читайте также: Мосприрода проведет День экологического образования онлайн

паркиэкскурсиявелосипед
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте