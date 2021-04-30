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Ученые обнаружили связь между одиночеством и развитием рака у мужчин
Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили связь между одиночеством и развитием рака у мужчин

Анастасия Прохорова

Здоровье

Исследователи из Университета Восточной Финляндии обнаружили связь между одиночеством и онкологическими заболеваниями у мужского пола.

Эксперты следили за показателями здоровья и смертности участников исследования. Ими было установлено, что 25 процентов мужчин заболели раком, а 11 процентов — умерли.

— Одиночество повышает риск развития рака на 10 процентов. При этом связь наблюдается независимо от возраста, образа жизни, качества сна, веса, сердечных факторов риска и социально-экономического статуса, — объяснили эксперты.

Ранее ученые из США выяснили, что одиночество плохо сказывается на организме человека, в частности, увеличивается риск преждевременной смерти. Также было установлено, что у таких людей на 30 процентов повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает ФАН.

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