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Инспектор СИЗО пойдет под суд за взятку
Фото: Вечерняя Москва

Инспектор СИЗО пойдет под суд за взятку

Илья Ашуров

Происшествия

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении инспектора следственного изолятора, который подозревается в коррупции. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

35-летний мужчина, работавший в Зеленограде в СИЗО-12, обвиняется в получении взятки от родственника человека, который содержался в следственном изоляторе. За почти 17 тысяч рублей инспектор передал находящемуся под стражей мужчине мобильный телефон и сим-карту.

Правоохранители направили в суд уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки».

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СИЗОМосковская прокуратуракоррупция
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