Ведический астролог объяснила значение натальной карты в судьбе человека

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Ведический астролог Татьяна Аристова рассказала, рождения человека – не случайно. Каждый самостоятельно выбирает время своего появления, вплоть до минуты. По мнению эксперта, ни один врач не сможет в точности предугадать, когда малыш появится на свет. Изначально человек сам выбирает свой путь, чтобы пройти его так, как наречено судьбой.

— Чтобы это хорошо понимать, нужно знать, как стояли планеты в момент рождения, так как каждый зодиакальный знак даже для людей, что родились в один день и час, будет нести совершенно разные факты о жизни, — подчеркнула Татьяна Аристова.

Она также добавила, что для тщательного анализа жизненного пути и выяснения всех сюрпризов, которые приготовила для человека судьба, в ведической астрологии сразу после рождения ребенка составляется натальная карта. Она неизменна на протяжении всей жизни и отражает карму рожденного.

Астролог считает, что натальная карта поможет быстро определить и взять под контроль сценарий жизни. С ее помощью человек может узнать о слабых сторонах своей жизни, проблемах на работе и в карьере, здоровье, личных отношениях и так далее, отмечает ФАН. Она поможет можно найти курс, в котором будет проще развиваться, узнать о наклонностях и привычках человека, его талантах и многом другом.

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