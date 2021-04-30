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Праздничные молитвы на Ураза-байрам состоятся в мечетях Москвы
Фото: Историческая мечеть Москвы / Facebook

Праздничные молитвы на Ураза-байрам состоятся в мечетях Москвы

Юлия Павлушова

Город

Праздничные молитвы в честь праздника Ураза-байрам пройдут в мечетях столицы по расписанию. Об этом заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Он уточнил, что в городе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Поэтому молитвы не будут проводиться во дворах и на других открытых площадках.

— Молитвы в московских мечетях на Ураза-байрам состоятся. Они пройдут с соблюдением утвержденных Роспотребнадзором антикоронавирусных мер: социальной дистанции, масочно-перчаточного режима и так далее, — цитирует Виталия Сучкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что мусульмане отпразднуют Ураза-байрам в четырех мечетях в Москве.

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