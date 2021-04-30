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Исключенный из киноакадемии Полански снимет фильм
Фото: Вечерняя Москва

Исключенный из киноакадемии Полански снимет фильм

Евгения Владимирова

Кино

Режиссер Роман Полански снимет первый после своего исключения из американской киноакадемии фильм. Картина называется «Дворец», действие будет разворачиваться в 1999 году в Швейцарии под Новый год. Полански работал над сценарием совместно с режиссером Ежи Сколимовским.

Главными героями в картине станут гости швейцарского отеля, встретившиеся накануне новой эпохи. Производством фильма займется подразделение итальянского медиахолдинга RAI — RAI Cinema.

— Это эпилог целого тысячелетия, — заявил управляющий RAI Cinema Паоло Дель Брокко изданию Variety.

«Дворец» станет первым фильмом, который режиссер снимет после исключения из Американской академии кинематографических искусств и наук в 2018 году.

Ранее стало известно о выходе трейлера фильма «Мы», снятого по роману Евгения Замятина.

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