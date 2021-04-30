Директор Театра кукол имени Образцова Владимир Бакулев покинет свой пост

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица, 3 Карта всех событий

Директор Театра кукол имени Образцова Владимир Бакулев покидает свой пост. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Российской Федерации.

Отмечается, что Бакулев ушел с должности по обоюдному согласию сторон. Новое руководство должно «придать импульс» учреждению и сформировать особый взгляд на развитие театра и кукольного мастерства.

Бакулев был директором Театра кукол имени Образцова с апреля 2019 года. Он окончил Государственный центральный институт физической культуры. С 2012 по 2013 год являлся директором театра «Современник», сообщает Интерфакс.

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