Психолог объяснила, что грозит женщине, финансово зависимой от мужчины

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Многие современные женщины финансово независимы и достаточно амбициозны. Однако есть и такие представительницы прекрасного пола, которые готовы оказаться на полном попечении своего мужчины. Однако данное положение подразумевает определенные риски, считает психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

— Зависимость всегда подразумевает определенные риски, так как один человек становится несамостоятельным и должен подстраиваться под другого, — пояснила психолог.

По ее словам, в тех семьях, где царят доверительные отношения, это считается абсолютной нормой. Однако женщины все равно переживают о том, как им обеспечить себя, не работая. Кроме того, многие из них, отказавшись от карьеры в пользу семьи и воспитания детей, спустя несколько лет сталкиваются с тем, что у них возрастает тревога из-за не востребованности на рынке труда. Особенно она возрастает, если в это время портятся отношения с мужем.

— В этом случае приходится подстраиваться под характер супруга, а с возрастом все мы становимся более сложными. Женщина должна изначально понимать все эти риски и сопоставлять все за и против, — добавила Наталья Наумова.

Как пояснила эксперт, представительница прекрасного пола должна подумать, как обеспечить себе подушку безопасности, отмечает ФАН. Кроме того, это положение развивает низкую самооценку.

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