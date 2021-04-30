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«А мы разве угрожали?»: Мария Захарова ответила спикеру Европарламента
Фото: МИД РФ

«А мы разве угрожали?»: Мария Захарова ответила спикеру Европарламента

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на слова спикера Европарламента Давида Сассоли, которому запретили въезд в Россию.

Сассоли заявил, что этот шаг со стороны России не остановит его в деле защиты прав человека. Он добавил, что «угрозы не заставят его молчать».

— Нас тоже. А мы разве угрожали? — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее МИД опубликовал список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Всего в перечне представлено восемь фамилий.

Читайте также: МИД заявил, что ЕС отвергает предложения Москвы по решению проблемных вопросов

ЕвросоюзМария ЗахароваМИД РФ
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