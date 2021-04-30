Двухэтажное здание загорелось в Новой Москве
Россия, Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Каменки Карта всех событий
Двухэтажное здание загорелось в Новой Москве. Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля.
Инцидент произошел в поселке Каменка. На первом этаже постройки располагаются различные магазины.
На втором этаже происходит обильное горение, приводит слова одного из очевидцев «Москва 24».
Ранее сообщалось о том, что машина сбила пешехода на юге Москвы.
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