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Россия, Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Каменки Карта всех событий

Двухэтажное здание загорелось в Новой Москве. Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля.

Инцидент произошел в поселке Каменка. На первом этаже постройки располагаются различные магазины.

На втором этаже происходит обильное горение, приводит слова одного из очевидцев «Москва 24».

Ранее сообщалось о том, что машина сбила пешехода на юге Москвы.

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