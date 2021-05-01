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Алексей Шапошников поздравил москвичей с Днем весны и труда
Фото: Пресс-центр Мосгордумы

Алексей Шапошников поздравил москвичей с Днем весны и труда

Иван Юминов

Город

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Днем весны и труда. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в субботу, 1 мая.

— Первомай символизирует единство нашего народа. В этот день мы чествуем всех, кто работает на благо Родины, кто прославляет ее своим талантом, усердием, профессиональным мастерством, — рассказал председатель ведомства.

Для москвичей с каждым годом появляется все больше возможностей для реализации в творчестве, волонтерстве и карьере, добавил Шапошников. Кроме того, благодаря совместным усилиям горожан Москва продолжает двигаться вперед, даже несмотря на трудности и вызовы.

Председатель Мосгордумы выразил благодарность медицинским работникам за их труд во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось о том, как будут работать в майские праздники городские учреждения.

Читайте также: Коммунальщики Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках

Алексей Шапошниковмайские праздникипоздравление
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