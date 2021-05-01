Закон о штрафах за высадку детей-безбилетников вступил в России

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В России вступил в силу закон об административных штрафах до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из общественного транспорта.

Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 20 апреля.

Один из авторов инициативы, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что водитель заплатит штраф в размере пять тысяч рублей, а должностные лица — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

— Мы рассчитываем, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся, — сказал он.

В документе значится, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния. Ответственность наступает за сам факт высадки несовершеннолетнего.

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