Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Закон о штрафах за высадку детей-безбилетников вступил в России
Фото: АГН Москва

Закон о штрафах за высадку детей-безбилетников вступил в России

Виктория Родимкина

Закон

В России вступил в силу закон об административных штрафах до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из общественного транспорта.

Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 20 апреля.

Один из авторов инициативы, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что водитель заплатит штраф в размере пять тысяч рублей, а должностные лица — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

— Мы рассчитываем, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся, — сказал он.

В документе значится, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния. Ответственность наступает за сам факт высадки несовершеннолетнего.

Читайте также: Один из штрафов для российских водителей вырос в пять раз

штрафавтобусдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте