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Петр Бирюков: 175 мотогрупп спасателей начнут патрулировать Москву с 1 мая
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Петр Бирюков: 175 мотогрупп спасателей начнут патрулировать Москву с 1 мая

Юлия Павлушова

Город

С 1 мая территории всех округов столицы патрулируют 175 мотогрупп спасателей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха, — отметил заммэра.

Мотогруппы спасателей привлекают для ликвидации последствий ДТП, первой помощи пострадавшим и поиска потерявшихся в лесу.

Ранее сообщалось, что сотрудников МЧС перевели на усиленный режим на время майских праздников.

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МЧСспасателимайские праздники
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