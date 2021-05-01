МЧС усилит патрулирование акватории Москвы в майские праздники

Фото: Екатерина Якель, Вечерняя Москва

Столичные спасатели в майские праздники усилят патрулирование и работу с населением на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Свыше 300 сотрудников МЧС и спасатели Московской городской поисково-спасательной службы будут патрулировать водоемы на катерах. Особое внимание уделят Москве-реке, Строгинской пойме, Серебряному Бору и Химкинскому водохранилищу. Инспекторы также проследят за порядком на прибрежных территориях.

Как отметили в ведомстве, с начала нынешнего года провели уже свыше 35 тысяч патрулирований акватории Москвы.

Ранее сообщалось, что 175 мотогрупп спасателей начнут патрулировать Москву.

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