Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МЧС усилит патрулирование акватории Москвы в майские праздники
Фото: Екатерина Якель, Вечерняя Москва

МЧС усилит патрулирование акватории Москвы в майские праздники

Марина Найденкова

Юлия Павлушова

Город

Столичные спасатели в майские праздники усилят патрулирование и работу с населением на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Свыше 300 сотрудников МЧС и спасатели Московской городской поисково-спасательной службы будут патрулировать водоемы на катерах. Особое внимание уделят Москве-реке, Строгинской пойме, Серебряному Бору и Химкинскому водохранилищу. Инспекторы также проследят за порядком на прибрежных территориях.

Как отметили в ведомстве, с начала нынешнего года провели уже свыше 35 тысяч патрулирований акватории Москвы.

Ранее сообщалось, что 175 мотогрупп спасателей начнут патрулировать Москву.

Читайте также: Сотрудников МЧС перевели на усиленный режим на время майских праздников

МЧСпатрулирование территориивода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте