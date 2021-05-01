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Несколько улиц перекроют в центре и на востоке Москвы из-за ремонта
Фото: Анна Быкова

Несколько улиц перекроют в центре и на востоке Москвы из-за ремонта

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Малый Знаменский переулок, 9 Карта всех событий

Движение для автомобилей перекроют на нескольких улицах столицы в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ограничения затронут одну полосу по улице Авиаконструктора Миля неподалеку от дома № 2, корпус 1. Ее частично перекроют в период с 4 мая по 23 июня.

Также закроют полосу в Малом Знаменском переулке в районе дома № 9. Анонсировано, что работы здесь будут проводить в период с 11 мая по 30 июня.

Ранее москвичи выбрали название для нового вида перевозок в ТиНАО.

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ремонтдепартамент транспорта столицыограничение движения на улицах Москвы
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