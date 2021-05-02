Скончалась обладательница премии «Оскар» Олимпия Дукакис

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Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Олимпия Дукакис умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщил брат артистки Аполло Дукакис на своей странице в Facebook.

— Моя любимая сестра, Олимпия Дукакис, скончалась этим утром в Нью-Йорке. После многих месяцев проблем со здоровьем она, наконец, обрела покой с Луисом (муж актрисы — прим. «ВМ»), — сказано в посте.

СПРАВКА «ВМ»

Олимпия Дукакис известна по роли Роуз Касторини в картине «Власть луны», за которую она получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Актриса также была три раза номинирована на премию «Оскар» за роли в сериалах «Городские истории», «Жанна д’Арк» и «Удачный день».