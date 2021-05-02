Врач-диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста

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Как перейти от ограничения в еде во время Великого поста к привычной пище без ущерба для здоровья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

Она отметила, что возвращаться к употреблению мяса и других белковых продуктов животного происхождения, следует постепенно. За время воздержания организм сократил выработку ферментов, которые нужны для переработки таких продуктов и не может быстро перестроиться, нужно ему помочь, пояснила специалист.

— Должно быть максимальное пережевывание белка в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки. Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока, — рассказала Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Врач порекомендовала для начала выбирать мясо на пару или отварное, но в сочетании с овощами, и их должно быть больше в два раза.

Сочетания белков с жирами следует избегать, подчеркнула диетолог. Поэтому первое время лучше совсем не употреблять жирные, жареные продукты и исключить любые копчености.

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