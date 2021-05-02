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Шеф-повар рассказал, как сделать яичницу вкуснее
Фото: Pixabay

Шеф-повар рассказал, как сделать яичницу вкуснее

Полина Долганова

Общество

Знаменитый австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдель поделился секретами приготовления вкусной яичницы.

Так, в блюдо можно добавить каплю оливкового масла прямого отжима или морскую соль. Масло имеет во вкусе и запахе пикантные травяные нотки, в то время как морская соль делает яичницу хрустящей.

Шеф-повар добавил, что не следует слишком сильно разогревать сковородку — яичницу можно жарить на среднем огне, предварительно растопив на сковороде сливочное масло. Яйца рекомендуется добавлять только после того, как масло начнет пузыриться.

При подаче на стол Фейлдель порекомендовал украсить блюдо каплями оливкового масла, щепоткой морской соли и перцем, пишет портал Daily Star.

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