Детский психолог назвала способы привить детям любовь к чтению

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Для того чтобы привить детям любовь к чтению, родители должны на своем примере показать, насколько книги интересны. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова.

Эксперт отметила, что ребенок, скорее всего, не начнет любить читать, если его мама и папа пренебрегают книгами.

— С самого раннего возраста необходимо читать ему книги, рассматривать с ним картинки и воодушевленно преподносить материал, чтобы он понимал, что книга — это интересно, — цитирует Наумову ФАН.

Специалист рекомендовала знакомиться с процессом чтения с помощью наиболее увлекательных книг. Первое время литература должна радовать ребенка. Позже можно будет приступить к чтению более серьезных произведений.

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