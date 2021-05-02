Акция «Гостеприимный Петербург» пройдет для туристов в Северной столице до 7 мая

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Социальную акцию «Гостеприимный Петербург» запустили в Северной столице по инициативе городского комитета по развитию туризма. Жители и гости Санкт-Петербурга могут получить билеты на множество экскурсий.

Акцию запустили на старте летнего туристического сезона в городе. В программу вошли свыше 11 тысяч бесплатных билетов. Ими можно воспользоваться до 7 мая. Помимо этого, в этом году Северная столица присоединится к запуску Всероссийского туристического сезона, который состоится 2 мая. Комитет по развитию туризма организовал масштабную программу на целый день. Например, в городе проведут фестивали уличных музыкантов и ледоколов, речной карнавал, флешмобы, вальс буксиров на Неве и многое другое, отмечает Nation News.

— Санкт-Петербург является городом-курортом, где отдых представляет собой сочетание оздоровительной и культурной программ, — пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она также уточнила, что в Северной столице желающие могут отыскать для себя экомаршруты и активный отдых на воде, круизы по Онежскому и Ладожскому озерам. Кроме того, можно попробовать совместить впечатления от «европейского Питера» с мини-поездками по старинным городам Русского Севера.

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