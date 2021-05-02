Астролог Володина рассказала, каким будет май для всех знаков зодиака

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на май текущего года. Своими предположениями она поделилась на странице в Instagram.

По ее словам, к маю 2021 года Овны уже выбились из сил и смогут наконец-то передохнуть. Юпитер, переходящий в Рыбы усилит жажду уединения этого знака зодиака.

Для Тельцов май обострит значимость финансового вопроса. Этому знаку следует легче относиться к жизни и со стороны посмотреть на свое окружение.

Близнецы — главный знак мая. Именно к ним приковано общее внимание. Этот месяц следует пережить с достоинством и продемонстрировать не только свои успехи, но и способность преодолевать трудности.

Закрытости в жизни Раков станет больше. Представителям этого знака рекомендуется использовать текущий месяц для завершения старых проектов.

Львам следует составить четкий график на месяц. С 1 по 6 мая им предстоит потрудиться, а с 10 по 17 мая придется брать на себя ответственность за близких.

У Дев будет ощущение, что жизнь налаживается, однако нужно быть готовыми к переменным успехам. Можно ожидать обмана со стороны родных людей.

Утонченность Весов вернется в текущем месяце. Вместе с ней вернется и хитрость, которой придется воспользоваться.

Скорпионы найдут для себя превосходные решения, а вторая половина месяца откроет сезон отдыха и удовольствий. В конце мая нужно быть готовыми к финансовым трудностям.

Май открывает период возможностей для Стрельцов. В конце месяца им следует быть осторожными в своих действиях.

Козерогу стоит присмотреться к новым людям в окружении. Вторая половина мая откроет много тайн.

Водолея ждет период бодрости и активности. В последней декаде месяца придется пересмотреть стратегию и сбавить обороты.

У Рыб появится возможность пересмотреть свою жизнь — старые схемы перестанут работать. За новаторство звезды наградят этот знак зодиака подарками и приятными бонусами.

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