Астролог Володина рассказала, каким будет май для всех знаков зодиака
Астролог Василиса Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на май текущего года. Своими предположениями она поделилась на странице в Instagram.
По ее словам, к маю 2021 года Овны уже выбились из сил и смогут наконец-то передохнуть. Юпитер, переходящий в Рыбы усилит жажду уединения этого знака зодиака.
Для Тельцов май обострит значимость финансового вопроса. Этому знаку следует легче относиться к жизни и со стороны посмотреть на свое окружение.
Близнецы — главный знак мая. Именно к ним приковано общее внимание. Этот месяц следует пережить с достоинством и продемонстрировать не только свои успехи, но и способность преодолевать трудности.
Закрытости в жизни Раков станет больше. Представителям этого знака рекомендуется использовать текущий месяц для завершения старых проектов.
Львам следует составить четкий график на месяц. С 1 по 6 мая им предстоит потрудиться, а с 10 по 17 мая придется брать на себя ответственность за близких.
У Дев будет ощущение, что жизнь налаживается, однако нужно быть готовыми к переменным успехам. Можно ожидать обмана со стороны родных людей.
Утонченность Весов вернется в текущем месяце. Вместе с ней вернется и хитрость, которой придется воспользоваться.
Скорпионы найдут для себя превосходные решения, а вторая половина месяца откроет сезон отдыха и удовольствий. В конце мая нужно быть готовыми к финансовым трудностям.
Май открывает период возможностей для Стрельцов. В конце месяца им следует быть осторожными в своих действиях.
Козерогу стоит присмотреться к новым людям в окружении. Вторая половина мая откроет много тайн.
Водолея ждет период бодрости и активности. В последней декаде месяца придется пересмотреть стратегию и сбавить обороты.
У Рыб появится возможность пересмотреть свою жизнь — старые схемы перестанут работать. За новаторство звезды наградят этот знак зодиака подарками и приятными бонусами.
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