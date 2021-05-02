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Астролог Володина рассказала, каким будет май для всех знаков зодиака
Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Володина рассказала, каким будет май для всех знаков зодиака

Полина Долганова

Общество

Астролог Василиса Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на май текущего года. Своими предположениями она поделилась на странице в Instagram.

По ее словам, к маю 2021 года Овны уже выбились из сил и смогут наконец-то передохнуть. Юпитер, переходящий в Рыбы усилит жажду уединения этого знака зодиака.

Для Тельцов май обострит значимость финансового вопроса. Этому знаку следует легче относиться к жизни и со стороны посмотреть на свое окружение.

Близнецы — главный знак мая. Именно к ним приковано общее внимание. Этот месяц следует пережить с достоинством и продемонстрировать не только свои успехи, но и способность преодолевать трудности.

Закрытости в жизни Раков станет больше. Представителям этого знака рекомендуется использовать текущий месяц для завершения старых проектов.

Львам следует составить четкий график на месяц. С 1 по 6 мая им предстоит потрудиться, а с 10 по 17 мая придется брать на себя ответственность за близких.

У Дев будет ощущение, что жизнь налаживается, однако нужно быть готовыми к переменным успехам. Можно ожидать обмана со стороны родных людей.

Утонченность Весов вернется в текущем месяце. Вместе с ней вернется и хитрость, которой придется воспользоваться.

Скорпионы найдут для себя превосходные решения, а вторая половина месяца откроет сезон отдыха и удовольствий. В конце мая нужно быть готовыми к финансовым трудностям.

Май открывает период возможностей для Стрельцов. В конце месяца им следует быть осторожными в своих действиях.

Козерогу стоит присмотреться к новым людям в окружении. Вторая половина мая откроет много тайн.

Водолея ждет период бодрости и активности. В последней декаде месяца придется пересмотреть стратегию и сбавить обороты.

У Рыб появится возможность пересмотреть свою жизнь — старые схемы перестанут работать. За новаторство звезды наградят этот знак зодиака подарками и приятными бонусами.

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