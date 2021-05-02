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Пять эстакад появятся на пересечении Юго-Восточной хорды и Волгоградского проспекта
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пять эстакад появятся на пересечении Юго-Восточной хорды и Волгоградского проспекта

Полина Долганова

Транспорт

На пересечении Юго-Восточной хорды (ЮВХ) и Волгоградского проспекта ведется строительство пяти эстакад. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Отмечается, что на данный момент на эстакаде основного хода хорды от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной протяженностью почти 1,5 километра возведено 29 опор из 44.

На другой эстакаде (длиной 552 метра), расположенной на съезде с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону Московской области, готово семь опор эстакады из 16.

В рамках строительства левоповоротного съезда с Волгоградского проспекта на основной ход хорды по направлению к Каширскому шоссе возведено 10 опор эстакады из 15, а на съезде с Волгоградского проспекта на ЮВХ в сторону Рязанского проспекта осталось соорудить последнюю опору из четырех запланированных. Также готовы 5 опор из 10 на съезде с основного хода ЮВХ при движении в сторону Рязанского проспекта.

Добавляется, что для того, чтобы минимизировать воздействие на автомобильное движение по Волгоградскому проспекту, специалисты применяли конструкции различного типа.

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