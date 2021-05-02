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«Вхожу в спальню и радуюсь»: Малышева похвасталась трогательным подарком от мужа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вхожу в спальню и радуюсь»: Малышева похвасталась трогательным подарком от мужа

Иван Юминов

Звезды

Врач и телеведущая Елена Малышева опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. В нем она показала свою коллекцию подушек с фотографиями всех ее детей и внуков.

Врач также сообщила, что подарок ей сделал муж.

— Каждый раз, когда я возвращаюсь домой и вхожу в нашу спальню, я радуюсь. Мой муж сделал мне потрясающий подарок. Подушки с фотографиями всех наших детей и внуков. Мне кажется, это удивительный способ размещения фотографий. Во-первых, их можно сделать много. А во-вторых, ко всем можно прижаться, обнять и расцеловать, — рассказала Малышева.

Поклонники телеведущей оценили подарок мужа Малышевой.

«Какая прелесть!»; «Счастья и любви вашей семье»; «Круто!»; «Потрясающая идея», — написали подписчики.

Ранее Малышева объяснила, почему ее сыновья живут в США.

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