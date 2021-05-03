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Столичные врачи вылечили еще 1408 пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Столичные врачи вылечили еще 1408 пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки

Илья Ашуров

Город

Московские врачи вылечили еще 1408 пациентов с новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

Всего от COVID-19 в Москве за время пандемии вылечились 996 373 жителя.

Столичные врачи вылечили еще 1408 пациентов с COVID-19 за прошедшие суткиФото: Telegram / Оперштаб Москвы

За последние сутки в городе было выявлено 2635 новых случаев заболевания, госпитализировано 976 человек, скончались 58 пациентов.

За все время пандемии в столице было выявлено 1 101 353 случая заболевания коронавирусом.

Москва остается лидером по числу новых пациентов с COVID-19. В столице за сутки выявили 2635 новых случаев. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 704 новых пациента. На третьем месте — Московская область, где выявлен 641 случай коронавируса.

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