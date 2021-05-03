Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака в мае

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп на май для всех знаков.

Для Овнов месяц будет интригующим. События заставят вас пребывать в ожидании чего-то. Чтобы не тратить время впустую, займитесь саморазвитием. То время, которое вы потратите на работу или бизнес, окажется очень полезным, возможно вы даже сможете найти ответы на волнующие вопросы.

Тельцы в мае могут отдохнуть. Отправляйтесь в путешествие, если у вас есть возможность. Проведите время на природе или в кругу близких или единомышленников – это придаст вам сил и вдохновит на новые смелые идеи. В этом месяце может реализоваться то, о чем вы боялись даже мечтать.

Близнецам экстрасенс советует внимательно поразмыслить над теми областями, которые в последнее время находились в шатком положении. Потратьте на эту практику немного времени, плоды ваших трудов не заставят себя ждать. И не бойтесь быть самими собой!

Серьезные перемены приходят в жизнь Раков. После долгого ощущения затишья, вы будете немного обескуражены резкой сменой событий. Расставьте акценты, это все, что от вас сейчас требуется. Экстрасенс советует вложиться в себя. Запишитесь на курсы или приобретите себе новое жилье. Если на любовном фронте происходят проблемы, не переживайте. Это временные трудности.

Львов в этом месяце будут удивлять. И люди, и обстоятельства. Если вы о ком-то забыли, то вас непременно найдут. Май для вас будет насыщен встречами, переговорами и Мехди Вафа советует не тратить время попусту. Жизнь открывает для вас свои двери, не упустите этот шанс.

Девам экстрасенс советует прислушаться к интуиции. То дело, которое вы так усердно и долго выстраивали, теперь может укрепить ваши позиции. Доведите до ума все то, что доделать не успели, в этом месяце оно громко о себе заявит.

— Главное — быть, а не казаться, — объясняет экстасенс.

Весам Мехди Вафа советует внимательно оглядеться по сторонам. Возможно тот мир, в котором вы живете не сходится с миром из ваших ожиданий. Разберитесь с этим. Май потребует от вас серьезных, осмысленных решений. Будьте готовы к тому, что вам придется выражать свою позицию. Она должна быть твердой.

Скорпиону стоит присмотреться внимательнее к тому, что их окружает. Если вы предпочитаете закрыть глаза на что-то или принять позицию «меня это не касается», то в этом месяце вам лучше вмешаться. Если это благое дело, конечно. В мае вы можете измениться, поразмыслить над собой. Это хорошее время для откровений. В сердечных делах вы точно знаете, чего ходите.

— Держите линию! — советует Мехди Вафа.

Стрельцам стоит отступиться там, где им не рады и прислушаться там, где им желают добра. Не стоит гнаться за мнимым счастьем. Живите здесь и сейчас. Признайтесь, если любите, извинитесь, если виноваты, бросьте то, что уже отжило свое.

Козероги в мае смогут наконец отдохнуть от тяжелых дел. Будьте терпимее к самим себе.

— Иногда можно позволить себе то, о чем просит душа. Не стесняйтесь. Будьте собой, — передает слова экстрасенса издание Starhit.ru.

Водолеям в этом месяце непременно стоит побаловать себя. Любите себя и мир вокруг. Сосредоточьтесь на чем-то хорошем, это даст почву для новых свершений. Скоро долгожданное лето, радуйтесь и этому!

Рыбам мае стоит заняться собой. Начните меняться сами и увидите, как сё вокруг вас меняется в ответ. Найдите баланс и не унывайте.

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