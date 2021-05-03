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Столичной пенсионерке продали пачку сигарет под видом газового оборудования
Фото: nekrasovka.mos.ru

Столичной пенсионерке продали пачку сигарет под видом газового оборудования

Евгения Владимирова

Происшествия

Московские полицейские задержали молодого человека, который продал пенсионерке фальшивое газовое оборудование. Об инциденте в понедельник, 3 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Западному округу.

Мужчина пришел домой к 83-летней москвичке. Он представился сотрудником газовой службы и убедил пенсионерку установить в квартире специальное газовое оборудование. Женщина заплатила за него пять тысяч рублей. На следующий день выяснилось, что вместо оборудования злоумышленник оставил пачку сигарет.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее эксперт рассказал об эффективном способе защиты от нового вида мошенничества.

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