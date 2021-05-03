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Акция «Цветы Победы» пройдет в Москве 8 мая
Фото: Никита Нестеров

Акция «Цветы Победы» пройдет в Москве 8 мая

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, площадь Дорогомиловская Застава Карта всех событий

В субботу, 8 мая, в столице пройдет акция «Цветы Победы». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— 8 мая с 10:00 до 12:00 в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне молодежь города и студенты столичных вузов возложат цветы к монументам и памятникам. По просьбе тех ветеранов Великой Отечественной войны, у которых не будет возможности возложить цветы к памятникам и воинским захоронениям накануне Дня Победы, память советских солдат и тружеников тыла почтут студенты Москвы и представители молодежных организаций, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что мероприятие пройдет уже во второй раз. В прошлом году ветераны, которые были вынуждены остаться дома, попросили посетить памятные места и возложить там цветы. В этому году цветы возложат к 22 памятникам.

Акция начнется у обелиска «Москва — город-герой» около Дорогомиловской заставы. Присоединиться может любой желающий — необходимо опубликовать фото или видео с хештегом #ЦветыПобеды. В посте нужно будет рассказать о людях, в память о которых возложены цветы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что салют в честь Дня Победы в Москве запустят с 31 площадки.

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