Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России

Фото: пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте резко ответил на слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который заявил, что отношения между двумя странами будут зависеть от поведения Москвы.

По его словам, Рааб в точности повторил слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава МИД Британии, слово в слово копируя Блинкена, заявил, что для улучшения отношений «Москва должна изменить своё поведение». Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 3, 2021

— Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным, — написал Пушков.

Ранее Алексей Пушков иронично прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки о России.

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