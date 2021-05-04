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Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
Фото: пресс-служба Совфеда

Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Член Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте резко ответил на слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который заявил, что отношения между двумя странами будут зависеть от поведения Москвы.

По его словам, Рааб в точности повторил слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

— Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным, — написал Пушков.

Ранее Алексей Пушков иронично прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки о России.

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ВеликобританияАлексей Пушковвнешняя политика РФ
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