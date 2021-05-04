Астролог рассказала, что принесет удачу на майских праздниках

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Астролог Яна Ваганова дала представителям каждого знака зодиака советы о том, как провести с пользой дни с 4 по 9 мая.

Вторник

Этот день станет деятельным и кипучим. Людям захочется решить сразу все текущие важные вопросы. Будут возникать спонтанные мысли и идеи. Важно при этом действовать быстро, решительно и целеустремленно. Кроме того, звезды советуют 4 мая сделать акцент на денежных вопросах, распределить финансы и раздать долги. Если человек немного пожертвует, то ему это обязательно вернется сторицей.

Среда

Этот день будет отличаться интуицией. Многим могут присниться вещие сны, либо прийти озарения. Астрологи рекомендуют соблюдать осознанность, контролировать свои эмоции и не позволять кому-либо втягивать себя в споры. Вместе с тем 5 мая — хорошее время для путешествий. В этот день удастся решить многие вопросы, связанные со здоровьем.

Четверг

Ритм Вселенной люди почувствуют 6 мая. Все происходящее звезды советуют принимать как дар свыше. Однако следует остерегаться какого-либо выбора. Все в этот день будет выглядеть двуликим. Лучше всего соблюдать осторожность с деньгами. Неожиданно можно потерять внушительную сумму. Тех, кто наточит в этот четверг ножи, обязательно ждет удача.

Пятница

Торопиться в этот день не стоит. Решения, принятые наспех, обязательно выйдут боком. Желательно отказаться от просмотра телевизора. Многие в этот день будут слишком эмоциональны и ранимы, особенно к глобальным событиям. Звезды советуют заняться огородными делами или домашними растениями.

Суббота

Лунные сутки обладают большой энергетикой, располагающей к работе над собой и духовным практикам. Особенно это благоволит очищению и прощению. Ближе к вечеру можно пройтись по магазинам. Все выбранное гармонично войдет в гардероб, отмечает ФАН. Вместе с тем 8 мая будет насыщено романтикой и здоровым авантюризмом. Тот, кто решится на загородные прогулки, не пожалеет об этом.

Воскресенье

Возможны споры и обманы. Напряженной может стать вторая половина дня. Звезды рекомендуют 9 мая заняться собой, домашними делами и подышать свежим воздухом. Удачу принесут быстрые решения.

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