Россияне рассказали, как чаще всего отмечают День Победы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более половины россиян в День Победы поздравляют родных и близких, а каждый пятый публикует тематические сообщения в социальных сетях. Об этом говорится в результатах исследования центра ResearchMe и соцсети «Одноклассники», опубликованных РИА Новости.

— 54 процента рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48 процентов отправляют виртуальные подарки, 23 процента пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19 процентов — публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15 процентов используют для поздравления аудио- и видеозвонки, — говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что лишь девять процентов опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник.

Почти 40 процентов респондентов рассказали, что очень рады этому празднику и испытывают позитивные эмоции от того, что могут присоединиться к празднованию на улицах города. Однако около 20 процентов опрошенных отметили, что в этом году из-за неустойчивой эпидемической обстановки опасаются участвовать в массовых мероприятиях.

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