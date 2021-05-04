Андрей Воробьев напомнил гражданам о возможности пройти вакцинацию от COVID-19

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона с информацией о важности вакцинации от коронавирусной инфекции во время майских праздников. По его мнению, особенно важное значение это имеет для представителей старшего поколения.

Как объяснил глава региона, прививочные пункты доступны в каждом городском округе. Пройти вакцинацию можно не только в поликлинике, но и в передвижных пунктах. Ознакомиться с их месторасположением можно на интерактивной карте.

— Тем, кому пришло время для второй прививки, необязательно делать ее там, где они проходили первую фазу вакцинации. Можно записаться в ближайший пункт, — объяснил губернатор.

Он также добавил, что прививки делают только по желанию граждан, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом Андрей Воробьев обратился к жителям региона с просьбой пройти вакцинацию для того, чтобы защитить себя и своих близких.

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