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Меркурий в Близнецах: астролог Володина рассказала, как вести себя с 4 мая по 11 июля
Фото: instagram/vasilisa.volodina

Меркурий в Близнецах: астролог Володина рассказала, как вести себя с 4 мая по 11 июля

Анастасия Прохорова

Общество

Астролог Василиса Володина рассказала своим подписчикам в разделе Stories в Instagram-аккаунте, как стоит вести себя в период с 4 мая по 11 июля.

В частности, в эти даты она посоветовала учиться овладевать новыми навыками, так как в этот период у знаков зодиака будет хорошо работать голова. Кроме того, с 4 по 11 мая, по словам астролога, нужно вести переговоры, дискуссии и даже выступать публично.

Также Володина рассказала, что в эти даты следует больше двигаться и совершать поездки.

Помимо этого, в указанное время, как посоветовала астролог, лучше больше времени уделять братьям и сестрам. Она добавила, что лучше в этот временной промежуток не браться за несколько проектов сразу и не менять часто свои решения.

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