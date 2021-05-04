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Москвич перерезал страховочный трос альпинисту во время выполнения работ в пятиэтажке

Москвич перерезал страховочный трос альпинисту во время выполнения работ в пятиэтажке

Анастасия Прохорова

Происшествия
Россия, Москва, улица Паперника, 3 Карта всех событий

Житель одной из московских квартир перерезал трос промышленному альпинисту во время выполнения работ по замене балконных плит. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГКУ МАЦ Наталия Арнаут.

В понедельник, 3 мая, от граждан, проживающих на улице Паперника, 3, поступило заявление в полицию о хулиганстве. Прибывшие на место полицейские выяснили, что житель пятого этажа обрезал трос альпинисту, требуя прекратить ремонтные работы.

К счастью, рабочий не пострадал. Он спустился на балкон четвертого этажа. Полицейские начали проверку по данному факту.

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