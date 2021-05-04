Путин наградил сотрудников столичного Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин наградил сотрудников столичного управления Роспотребнадзора за вклад в борьбу с коронавирусом. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 4 мая.
— За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Алексееву Ирину Глебовну — заместителя начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЦАО города Москвы, — говорится в документе на портале.
Кроме того, орденом Пирогова награждены заместители начальников территориального отдела управления Роспотребнадзора в СВАО, ВАО, САО, ЗАО, ЮВАО, а также начальник управления в СВАО.
Ранее сообщалось о том, что минимальное число случаев COVID-19 с 26 сентября выявили в России.
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