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Путин наградил сотрудников столичного Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Путин наградил сотрудников столичного Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19

Иван Юминов

Общество

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников столичного управления Роспотребнадзора за вклад в борьбу с коронавирусом. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 4 мая.

— За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Алексееву Ирину Глебовну — заместителя начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЦАО города Москвы, — говорится в документе на портале.

Кроме того, орденом Пирогова награждены заместители начальников территориального отдела управления Роспотребнадзора в СВАО, ВАО, САО, ЗАО, ЮВАО, а также начальник управления в СВАО.

Ранее сообщалось о том, что минимальное число случаев COVID-19 с 26 сентября выявили в России.

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